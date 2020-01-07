محافظ البحيرة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد (صور)

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بزيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما نقل تحيات وحب واحترام أهالي المحافظة البحيرة لقداسته.





وأكد محافظ البحيرة، أن روح المحبة والتسامح والسلام التي تربط شعب مصر ستظل عنوان لحضارة أمة وعظمة شعب متلاحم ومترابط نسيج واحد تجمعه راية الوطن وحب قائد عظيم استطاع أن يرسخ المزيد من المحبة والإخاء بين جموع الشعب المصري دون تفرقة.





ومن جانبه تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بالشكر لمحافظ البحيرة ممثلًا عن شعبها، وأكد على اعتزازه وحبه للبحيرة التي شهدت نشأته، متمنيا أن تحظى مصر بأمن وسلام وتظل من تقدم لتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.





كان محافظ البحيرة، قام صباح اليوم الثلاثاء، بتقديم التهنئة لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وللإخوة المسيحيين بمقر المطرانية بدمنهور، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية وقيادات الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وحشد من مواطني المحافظة.



