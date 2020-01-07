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الفيصلي يوافق على إعارة محمد الثاني لاتحاد جدة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:40 م
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بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أعلن نادي الفيصلي السعودي عن موافقة الادارة على العرض المقدم من نظائرها في نادي الاتحاد، بشأن إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم "محمد الثاني".


وكشف نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن اللاعب سينتقل إلى فريق الاتحاد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.


انتقال اللاعب محمد الثاني يعد الصفقة الأولى المحلية لفريق اتحاد جدة ضمن انتقالات الشتاء الجارية.


جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، يستعد لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل الموافق العاشر من شهر يناير، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.


ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 13 لقاء.

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