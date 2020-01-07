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3 مرشحين حتى الأن بالانتخابات التكميلية للبرلمان بدائرة الجيزة (أسماء)

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:40 م
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بوابة الفجر
طارق حافظ
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استقبلت لجان تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى دائرة الجيزة ومقرها "قسم شرطة الجيزة"، 3 طلبات حتى الآن.

والمرشحون الثلاثة حتى الأن هم كل من، "هشام محمد بدوى سيد، والأمير موسى أحمد على محمد، ومجدى السيد السيد ياسين محمود".

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إن المدة القانونية المحددة بالجدول الزمنى لتلقى أوراق وطلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة، ستنتهى غدا الأربعاء فى تمام الساعة الخامسة مساء والتى استمرت لمدة 8 أيام اعتبار من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا عدا اليوم الأخير الذى سيستمر حتى الخامسة مساء.

وأكد "الشريف" أنه عقب غلق باب تلقي طلبات راغبي الترشح ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة المبدئية للمرشحين والرموز الانتخابية من يوم 9 إلى 11 يناير، على ان تتخلل هذه الفترة أحقية المرشحين بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري وتستمر فى الفصل الطعون لمدة 5 أيام على أن تنتهى يوم 16 يناير على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 17 يناير.
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