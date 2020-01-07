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هدف سالم الدوسري اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي بث مباشر في الدوري السعودي للمحترفين MBS

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:38 م
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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
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يواجه الهلال نظيره أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.
وتنطلق المواجهة عند الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية، والخامسة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين
يذكر أن الهلال سوف يدخل المباراة محتلاً المركز الثاني برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة، فاز في 7 وتعادل 3 وخسر في مباراة وحيدة، وأحرز خلالهم 43 هدف، ودخل مرماه 12هدف.

بينما يتواجد أهلي جدة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة ولعب 12 مباراة، فاز في 7 أيضاً وتعادل في 2 وخسر ثلاثة مباريات، إستقبلت شباكه 11 هدف بينما أحرز 23 هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال
وستنقل المباراة بين الأهلي والهلال ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على القناة السعودية الرياضية 1، بتعليق فهد العتيبي.

تاريخ مواجهات الهلال والأهلي
وقد تواجه الفريقان سابقاً في 98 مباراة، استطاع الهلال أن يفوز في 46 مباراة، بينما حقق الأهلي الفوز في 30، وحسمت 22 مباراة بالتعادل.
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