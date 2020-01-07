خاف من الفضيحة.. مفاجآت باعترافات المتهم بقتل وحرق 7 أفراد في البحيرة

شهدت تحقيقات النيابة العامة بمركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمى، رئيس نيابة مركز كفر الدوار، مع "ش. ا" المتهم بقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بعزبة "شيخ علي" والتي استمرت لأكثر من 8 ساعات متواصلة، عدد من الأحداث.





وظهر المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة، بعد تأكيد التحريات أنه ارتكب جريمة قتل مبيض محارة وزوجته وأبنائه الـ 4 ووالدته وأضرم النيران في المنزل بعد كشف أمره أثناء سرقة 4 رؤوس ماشية من الحظيرة الملحقة بالمنزل، في حالة ثبات انفعالي أثناء الإدلاء بأقواله.





واعترف المتهم، بارتكاب الجريمة بداعي سرقة المواشي الخاصة بالمجني عليه، قائلًا: بدأت بالذهاب لمنزل المجني عليه في تمام الساعة الرابعة صباحا حيث طرقت باب المنزل ودخلت وأثناء استضافة المجني عليه لي بدأت في التعدي عليه وقتله ثم قتل باقي أفراد العائلة واحد تلو الآخر، وواصلت تنفيذ الجريمة بإضرام النيران في المنزل وجثث الضحايا لإخفاء معالم الجريمة، وكان اختياره لمنزل المجني عليه بسبب وجوده في مكان متطرف بعيدا عن القرية.





كانت النيابة العامة بمركز كفر الدوار، قررت سرعة ضبط وإحضار المتهم "شريف أ.ا"، المتهم الرئيسي في قتل 7 أشخاص من عائلة، وذلك بناء على تحريات الأجهزة الأمنية، بعد ثبوته ارتكاب الجريمة.





حيث توصلت التحريات، أن المتهم تسلل لمنزل المجني عليه وسط الزراعات لسرقة عدد من رؤوس ماشية، مستغلا سوء حالة الجو وهطول الأمطار، فشعر به المجني عليه وخرج لاستطلاع الأمر والذي تعرف عليه فقام بقتله بعد مقاومة منه وأصابه المتهم بجروح، وتوالى خروج باقي المجني عليهم، فقام بقتلهم جميعا خشية التعرف عليه، ثم أشعل النيران في المنزل والجثث لإخفاء معالم الجريمة.





وتلاحظ لفريق البحث الجنائي والنيابة أثناء معاينة موقع الحادث، بوجود آثار بقع دماء خارج المنزل يحتمل أن تكون لأحد الجناة، وبتكثيف التحريات بمحيط الواقعة حول الأشخاص المشهور عنهم ارتكاب وقائع السرقة، تلقى فريق البحث معلومة بإصابة جزار بقرية مجاورة مشهود له سوء السمعة، حيث تم القبض عليه وتم أخذ عينة من دمائه وجاري مطابقتها على أثار الدماء التي عثر عليها، وجاري تكثيف التحريات لضبط أحد الأشخاص كان برفقة المتهم.





كان المئات من أهالي عزبة شيخ على التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، شيعوا جثامين الـ 7 ضحايا المعثور على جثثهم داخل منزلهم بهم آثار طعن وحرق، إلي مثواهم الأخير لدفنهم بمقابر العائلة، وذلك وسط صراخ أقاربهم وهتافات جيرانهم المطالبة بسرعة القصاص لهم والقبض علي مرتكبي الجريمة.





حيث عثر أهالي قرية علي بالخط الوسطاني بكفر الدوار، علي الضحايا جثث هامدة داخل منزلهم بهم آثار طعن وحرق، وتجمعوا أمام مشرحة مستشفي دمنهور العام لاستلام الجثث، وقام فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد السعيد عمر رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمي رئيس نيابة مركز كفر الدوار وبإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، بالانتقال لموقع الحادث للمعاينة والتحقيق.





وكشف التشخيص الطبي المبدئي الصادر من مستشفي كفر الدوار العام لضحايا الحادث المأساوي للعثور علي 7 جثث من عائلة واحدة في ظروف غامضة بوجود آثار لطعنات وحروق في جثة رب الأسرة "حسنى أحمد على" 39 عاما، ونجله "عماد" 15 عاما، وحروق بالزوجة "رنا محمد شحته" 34 عاما، وأبنائهما "محمد" 6 سنوات و"مسعود" 4 سنوات و"عبد الرحمن" 10 سنوات، وأم الزوج "زينب عبد العال عطية" 65 عاما.



