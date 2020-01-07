البورصات الأوروبية تتعافي بنهاية التعاملات اليوم

تعافت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط، ليصعد قطاع التكنولوجيا بنحو 1.3 بالمائة، كما ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز بنحو 0.5 بالمائة.





وفاز "بيدرو سانشيز" بدعم البرلمان الأسباني لتشكيل حكومة ائتلافية يسارية بفارق صوتين فقط.





وارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال نوفمبر، كما تسارع التضخم هناك لأعلى مستوى في 8 أشهر





وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوي 417.6 نقطة.





وارتفع مؤشر"داكس" الألماني بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 13226.8 نقطة.





استقر مؤشر "كاك" الفرنسي عند مستوي 6012.3 نقطة.





واستقر مؤشر "فوتسي 100" البريطاني عند مستوي 7573.8 نقطة.





وتراجع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1.1140 دولار.