Advertisements
Advertisements
Advertisements

خطوة جديدة من باريس سان جيرمان لحرمان برشلونة من نيمار

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:26 م
Advertisements
نيمار
نيمار
وكالات
Advertisements
يسعى فريق باريس سان جيرمان، لتجديد عقد نجمه البرازيلي نيمار خلال الأشهر المقبلة، وذلك حسبما أفادت به صحيفة لو باريزيان الفرنسية.



في ظل تكهن الكثيرون سواء في برشلونة أو البرازيل بإمكانية عودة نيمار للعب بجوار لويس سواريز وميسي في الفريق الكاتالوني، إلا أن الصحيفة أشارت إلى تخطيط الفريق الباريسي لتجديد عقد مهاجمه البرازيلي.



وأشارت الصحيفة إلى أن موقف نيمار تجاه النادي منذ سفره إلى البرازيل لقضاء عطلة أعياد الميلاد، وطموح النادي لتقديم نتائج جيدة في دوري أبطال أوروبا، يؤكدا إمكانية استمرار النجم البرازيلي في نادي العاصمة الفرنسية، الذي يتفاوض أيضاً مع نجمه الشاب كيليان مبابي لتجديد عقده.



يذكر أن كل من النجم البرازيلي، والنادي بدآ عام 2020، بشكل جيد، وعلاقة طيبة، وأظهرا ذلك من خلال العديد من الرسائل.



واختتم: "سأبذل كل جهدي داخل الملعب ليفوز سان جيرمان، وكانت إحدى الرسائل التي تظهر العلاقة الطيبة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار برشلونة باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

لقطة إنسانية من ساديو مانى قبل بداية حفل الأفضل في إفريقيا (صور)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

منذ حوالي 11 ساعة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

تغطية حية - مباشرة.. مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في الدوري السعودي للمحترفين Saudi El Clasico

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ يوم

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 15 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يوم

تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن عدم حضور صلاح حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ يوم

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

برشلونة يطرد لاعبان لإعادة نيمار للكامب نو

نيمار يتجه للضغط للموافقة على انتقاله لبرشلونة

برشلونة يضحي بنجمه المتألق من أجل عيون نيمار

خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع نيمار

الكشف عن خطة باريس لإبعاد نيمار عن برشلونة

تشكيلة برشلونة حال التعاقد مع نيمار.. وميسي في مركز جديد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

01:20 م

تغطية حية - مباشرة.. مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في الدوري السعودي للمحترفين Saudi El Clasico

06:32 م

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

10:11 ص

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status