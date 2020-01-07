خطوة جديدة من باريس سان جيرمان لحرمان برشلونة من نيمار

يسعى فريق باريس سان جيرمان، لتجديد عقد نجمه البرازيلي نيمار خلال الأشهر المقبلة، وذلك حسبما أفادت به صحيفة لو باريزيان الفرنسية.







في ظل تكهن الكثيرون سواء في برشلونة أو البرازيل بإمكانية عودة نيمار للعب بجوار لويس سوار يز وميسي في الفريق الكاتالوني، إلا أن الصحيفة أشارت إلى تخطيط الفريق الباريسي لتجديد عقد مهاجمه البرازيلي.







وأشارت الصحيفة إلى أن موقف نيمار تجاه النادي منذ سفره إلى البرازيل لقضاء عطلة أعياد الميلاد، وطموح النادي لتقديم نتائج جيدة في دوري أبطال أوروبا، يؤكدا إمكانية استمرار النجم البرازيلي في نادي العاصمة الفرنسية، الذي يتفاوض أيضاً مع نجمه الشاب كيليان مبابي لتجديد عقده.







يذكر أن كل من النجم البرازيلي، والنادي بدآ عام 2020، بشكل جيد، وعلاقة طيبة، وأظهرا ذلك من خلال العديد من الرسائل.







واختتم: "سأبذل كل جهدي داخل الملعب ليفوز سان جيرمان، وكانت إحدى الرسائل التي تظهر العلاقة الطيبة".