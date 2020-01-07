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باحث يكشف أسباب تأخير تحرير "مصراتة" من "ميليشيات الوفاق"

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال محمد عز العرب، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما يحدث في بداية عام 2020 في ليبيا حروب تحرير المدن الرئيسية من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن السيطرة على مدينتي سرت وطرابلس قد يحسم جولات بين أطراف صراع.

وأضاف "عز العرب"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن مصراتة يمثل وضعها أكثر تعقيدا من العاصمة طرابلس في ليبيا، نظرا لأن بها أكبر عدد من الميليشيات الإرهابية في ليبيا، وبها أكبر كم من الدعم المالي الاستخباراتي والعسكري من قطر وتركيا.

وأشار إلى أن "مصراتة" مدخل طرابلس وتعتبر عاصمة ثانية، متابعا: "سبب تأخير معركة مصراتة لتحريرها من الإرهابيين تواجد كثافات مدنية كثيرة والجيش الليبي يحاول أن يقلل حجم الخسائر نتيجة الدخول إلى مصراتة لتحريرها من المليشيات الإرهابية والمسلحة.

وأكد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن عملية تحرير مصراتة من الميليشيات الإرهابية ستكون حاسمة للموقف في ليبيا.

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