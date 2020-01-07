سيد علي منتقدًا معتز مطر: "بنت مايصة وشخص مخنث"





انتقد الإعلامي سيد علي، الإعلام الإخواني معتز مطر، قائلًا: "عبارة عن بنت مايصة، شخص مخنث، لا يصلح أن يكون ذكر أو أنثى".ولفت "علي"، خلال تقديمه برنامج " حضرة المواطن"، المذع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن "مطر" انتقد دعوته لمقاطعة المنتجات التركية بعبارات غير لائقة، لافتَا إلى أن هذا الشخص ليس له علاقة بالمهنية أو الوطنية، يكفيه عار دفاعه عن الاحتلال التركي.وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يدافع عنه "مطر" وأمثاله قام بسجن 47 صحفيًا في 2019، وشهد 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين وبلغ العدد آنذاك أكثر من 200 صحفي.