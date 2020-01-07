Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الناتو" يعلن سحب مؤقت لقسم من عناصره في العراق

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن الحلف الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، سحبا مؤقتا لقسم من عناصره في العراق، وذلك بعد تعليق مهمته في تدريب القوات العراقية، عقب التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية استهداف قائد مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال مسؤول في الحلف في بيان "نحن نتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية موظفينا، ويشمل ذلك إعادة تمركز مؤقت لقسم من موظفينا في مختلف المناطق داخل العراق وخارجه"، مضيفا أن الحلف "يبقي مع ذلك على وجود في العراق".

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة دون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحته على موقع "تويتر" في ساعة مبكرة من الأحد الماضي، قائلا "هاجمونا، وجاءهم ردنا، وإذا هاجموا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل سليماني مؤقت عناصر سحب حلف الناتو العراق

أخبار تهمك

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ يوم

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

لقطة إنسانية من ساديو مانى قبل بداية حفل الأفضل في إفريقيا (صور)

منذ ساعة و 19 دقيقة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يوم

تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن عدم حضور صلاح حفل الأفضل في إفريقيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد الجبلاية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

منذ حوالي 9 ساعات

شام ابنة أصالة تكشف عن سبب الإنفصال بين والدتها وطارق العريان

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الصين تدعو لمعالجة التوتر بين طهران وواشنطن

روسيا والصين يرفضان مقتل "سليماني"

الرئيس الفرنسي وبرهم صالح يشددان على أهمية سيادة العراق

"مكافحة الجريمة" بألمانيا تعلن تحديث تقديراتها بعد مقتل سليماني

الشيشان تحذر من عواقب وخيمة محتملة عقب مقتل "سليماني"

"رويترز": سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:20 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

10:11 ص

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول (فيديو)

03:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status