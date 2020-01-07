منتخب الصالات يواصل الاستعداد لبطولة إفريقيا بالمغرب

يواصل منتخب مصر لكرة الصالات تدريباته خلال المعسكر المغلق استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب خلال الفترة من 28 يناير حتي 8 فبراير وهي بطولة مؤهلة للمراكز الثلاثة الاولي لكأس العام بليتوانيا 2020





وتقام تدريبات المنتخب الوطني لكرة الصالات بقيادة هشام صالح بالصالة المغطاة بنادي الشمس حيث رحب الإعلامي اسامه ابو زيد رئيس النادي باستضافة منتخب مصر





وانطلق المعسكر يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي الخميس المقبل ومن المقرر أن يدخل المنتخب معسكر مغلق يوم 20 يناير حتي موعد السفر لدولة المغرب يوم 26 يناير ويشارك منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثانية ويواجه منتخب غينيا في أولي لقاءاته يوم 29يناير ثم يواجه منتخب انجولا يوم 31 يناير ويواجه منتخب موزمبيق يوم 2 فبراير





وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات علي حضور التدريبات واجتمعت مع الجهاز الفني للاطمئنان علي اخر استعدادات المنتخب .





وتضم قائمة منتخب مصر لكرة الصالات معتز بالله سامي و جمال عبد الناصر وابراهيم بخيت وعماد احمد علي واحمد عبد القادر موزه ومصطفي عيد و عبد الرحمن معوض وابراهيم عوض بوجي ومحمود عبد الوهاب وعبد الرحمن عباس وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد كوكي و محمد سعيد و احمد مصطفي حمص ومؤمن حمدان وسعيد مفرح





ويضم الجهاز الفني هشام صالح المدير الفني و نادر رشاد مدرب عام وايمن عبد الرحمن مدرب حراس مرمي ونواف الوجيه مدير المنتخب والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي تأهيل واسلام شاكر مسئول مهمات