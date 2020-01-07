Live| مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر في الدوري السعودي، وتشهد المباراة منافسة كبيرة بين الهلال والاهلي على المستوى المحلي ويسعى نادي الهلال للفوز على الأهلي وتقليص الفارق مع نادي النصر المُتصدر للدوري برصيد 29 نقطة من اجمالي 13 مباراة ويمتلك نادي الهلال 24 نقطة من 11 مباراة وفي حالة الفوز يقترب نادي الهلال من الصدارة بفارق نقطتين عن النصر ولديه مباراة مؤجلة، ويسعى نادي الأهلي للفوز هو الأخر فيمتلك 23 نقطة من 12 مباراة ويريد الفوز للوصول للمركز الثاني على حساب الهلال.









مشاهدة مباراة الهلال والأهلي

بث مباشر مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي في الجولة 13، والمباراة التي يستضيفها استاد جامعة الملك سعود في حضور جماهيري للمباراة التي تشهد حماس ومنافسة كبيرة بين الهلال والأهلي.





الأهلي

تشكيلة الأهلي

بطاقة مباراة الهلال والأهلي

البطولة الدوري السعودي

الجولة الأسبوع 11

موعد المباراة 07-01-2020

توقيت المباراة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله السعودية الرياضية 1

معلق المباراة فهد العتيبي

ملعب المباراة استاد جامعة الملك سعود

بث مباشر

إليكم بث مباشر مباراة الهلال والأهلي مُقدماً لكم عبر الفجر الناقل لمباريات الدوري السعودي عبر قناة السعودية الرياضية الناقلة للدوري السعودي، وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أُخرى، ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والأهلي عبر القناة الثانية بأعلى جودة