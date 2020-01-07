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الدولار يواصل التعافي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:23 م
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
وكالات
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واصلت أسعار الدولار التعافي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام سلة العملات الرئيسية مع انحسار حالة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي بأكثر من 8 بالمائة.

صعد سعر الدولار  أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 1.1143 دولار.

وزادت أسعار الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة لتسجل مستوى 108.57 ين.

وارتفع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.3113 دولار.

وقفز الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 0.9717 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 97.042. 
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