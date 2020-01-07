مشاهدة مباراة الهلال لايف| بث مباشر الأهلي ضد الهلال| نتيجة مباراة كلاسيكو السعودية (الهلال والأهلي)| الأسطورة بث مباشر

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يحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 23 نقطة حصدها من 12 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر ثلاث مباريات. وسيسعى الأهلي للفوز بالثلاث نقاط لتعزيز موقفه في المنافسة على البطولة. في حين يسعى الهلال للحاق بالنصر صاحب صدارة الدوري حتى الآن برصيد 29 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الهلال الذي متبقي له مباراتان ويترقب جمهوره الفوز في اللقاء بمعنويات مرتفعه خصوصاً بعد الهروب من ريمونتادا أوراوا الياباتي في دوري أبطال آسيا والفوز باللقب مما أدى إلى ارتفاع توقعات جماهير الهلال كثيراً لكن الأهلي لن يكون أبداً فريسة سهلة على الرغم من هزيمته الآخيرة بهدف نظيف على يد الشباب في الجولة الماضية من الدوري السعودي.





* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الهلال اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : عبد الله المعيوف

خط الدفاع : ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط : جوستافو كويار - عبد الله عطيف - سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو

خط الهجوم : كارلوس إدواردو - بافيتيمبي جوميز





أما تشكيل الأهلي فمن الماوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد العويس

خط الدفاع : لوكاس دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد

خط الوسط : ألفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا - يوسف البلايلي - حسين المقهوي

خط الهجوم : عبدالفتاح عسيري - عمر السومة





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