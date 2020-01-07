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فريق اتحاد القمة لغناء المهرجانات الشعبية يطرح "خدتو المكسب مني"

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:26 م
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خدتو المكسب مني
خدتو المكسب مني
سعد نبيل
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طرح فريق اتحاد القمة لغناء المهرجانات الشعبية مهرجان جديد يحمل عنوان "خدتو المكسب مني"، وذلك عبر قناته قمة الدخلاوية، الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية.

تفاصيل مهرجان "خدتو المكسب مني"

يقدم المهرجان كل من تيتو، وبندق، وحودة ناصر، ومن كلمات شاعر الغية، وتوزيع زيزو الميسترو، وتقول كلمات المهرجان: خدتو المكسب مني2 انتو بداتو تهلفطو وشغلتكو مش خالصة، شكلك عيل خد دوار مهو الحكاية مش فهلوا شدو شوية المحتوى يا اما تيجو اديك حصة".

يذكر أن شاعر الغية حودة، تعاون مع الثنائي تيتو وبندق، بعد انفصاله عن نجم المهرجان أحمد الفيلو، وقدم العديد من المهرجانات التي حصدت نجاح كبير داخل ساحه المهرجانات.
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