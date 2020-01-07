Advertisements
Advertisements
Advertisements

لايف Star .. رابط مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر يلا شوت Yalla shoot الاسطورة بث مباشر الهلال والأهلي HQ

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
عشاق الساحرة المستديرة وجماهير الازرق والراقي انتم على موعد لحضور قمة كلاسيكو الجولة الـ 11 بين الهلال والاهلي في العاصمة السعودية الرياض ” الجولة المؤجلة” حيث تقام بتاريخ السابع من يناير الجاري، مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي على ملعب جامعة الملك سعود في الكلاسيكو المؤجل ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .


وللتعرف على تفاصيل حضور ومشاهدة مباراة الاهلي والاهلي والتعرف على الموعد والتوقيت والقناة الناقلة فاننا ننشرها لكم كالتالي :-


موعد مباراة الاهلي والهلال
تشهد ارضية استاد جامعة الملك سعود بالرياض مجريات مواجهة مباراة قمة كلاسيكو دوري المحترفين المقبلة بين الاهلي والهلال في تاريخ الثلاثاء 7 يناير 2020 الموافق لـ 12 جمادى الاولى 1441 , وبدء البث المباشر عند الساعة الـ 8:00 مساءً بتوقيت الرياض , عند الساعة الـ 5:00 مساءً بتوقيت GM
 
القناة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال
بحسب ماتم نقله عبر وسائل التوصال الاجتماعي والقنوات اليراضية السرمية والمواقع الالكترونية , فقد تقرر ان يتم نقل لقاء الكلاسيكو بين الاهلي والهلال المقام في الرياض في اطار منافسات الجولة الـ 11 عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية وتحديداً على قناة ksa sport 1 على البث المباشر عند توقيت المباراة الرسمي ويسبقه الاستديو التحليلي .

كما ولقد تناقلت الاخبار الاولية الرياضية حول معلقي مباراة الاهلي والهلال القادمة , فسوف يتولى التعليق على مجريات المواجهة كلاً من المعلق الرياضي فهد العتيبي والمعلق جعفر الصليح .




Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

لقطة إنسانية من ساديو مانى قبل بداية حفل الأفضل في إفريقيا (صور)

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن عدم حضور صلاح حفل الأفضل في إفريقيا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد الجبلاية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

شام ابنة أصالة تكشف عن سبب الإنفصال بين والدتها وطارق العريان

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 14 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:20 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

10:11 ص

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول (فيديو)

03:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status