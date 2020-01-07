«كورة اون لاين» بث مباشر مباراة الهلال والأهلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت مشاهدة رابط ماتش الأهلي ضد الهلال الأسطورة

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يحرص الكثير من عشاق كرة القدم السعودية لضبط تردد قناة السعودية الرياضية KSA sport من أجل متابعة مباراة الهلال والأهلي في بطولة الدوري السعودي ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي ” بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1441هـ “، وتعتبر هذه المباراة من أبرز المباريات ضمن الدوري السعودي كونها تجمع بين أبرز وأقوى الفرق السعودية والآسيوية الاهلى والهلال في الجولة 11 من الدوري السعودي، ويسعى كلا الفريقان إلى تحقيق في هذه المباراة، وذلك من أجل الحصول على الثلاث نقاط من أجل منافسة نادي النصر السعودي صاحب الصدارة في الترتيب العام من جدول الدوري السعودي.





قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والأهلى

تعتبر قناة السعودية الرياضية KSA sport 2020 من أبرز القنوات الرياضية المتواجدة في دولة المملكة العربية السعودية، حيث سوف تنقل القناة المباراة الهلال والأهلي في بطولة الدوري السعودي، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-





التردد القمر الاستقطاب التصحيح الترميز

12284 نايل سات عمودي 5/6 27500

12149 نايل سات عمودي 4/3 30000

12523 عرب سات عمودي 5/6 30000

10810 عرب سات عمودي 5/6 30000

11230 بدر 7 أفقي 5/6 27500

توقيت مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

سوف تقام مباراة الهلال والأهلي ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي على أرضية ملعب جامعة الملك سعود عند الساعة 8 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية، والساعة 7 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وسوف تنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 3+1



