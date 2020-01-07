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الحكومة السودانية تقرر حل النقابات والاتحادات المهنية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:06 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قررت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، حل النقابات والاتحادات المهنية المحسوبة على النظام السابق.

وكما قررت الحكومة السودانية استلام مقار المؤتمر الوطني والحجز على عدة مؤسسات إعلامية محسوبة على النظام السابق.

ويذكر أن أعلن مجلس الوزراء السوداني، إلغاء قانون النظام العام، الذي ظل محل جدل طيلة سنوات حكم الإخوان؛ استجابة لمشروع تقدم به وزير العدل نصر الدين عبدالباري. 

وقانون النظام العام السوداني الذي يجرى تطبيقه منذ عام 1996، يُعنى بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح، وشرب الخمر، والأعمال الفاحشة، والأعمال الفاضحة، والإغواء، والمواد والعروض المخلة بالآداب العامة.

وظل تشريع "النظام العام" الذي يعطي صلاحيات واسعة للشرطة بملاحقة أي سلوك تعتقد أنه مخل بالآداب والذوق العام، محل انتقاد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، منذ تطبيقه مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكثيراً ما أدخل حكومة الخرطوم في حرج دولي. 

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الكلمات المفتاحية

حل النقابات الحكومة السودانية الاتحادات المهنية

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