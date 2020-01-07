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بسبب خلافات أسرية.. شقيقان يشعلان النيران في شقتيهما بالحوامدية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقتين في الطابقين الثالث والرابع بأحد العقارات منطقة مخزن الأنابيب بنطاق قسم شرطة الحوامدية.

وكشفت التحريات الأولية، أن الشقتين محل الواقعة، ملك شقيقين، وتبين قيام كلا منهما بإضرام النيران في شقة شقيقه بسبب خلافات أسرية بينهما.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقتين بالطابقين الثالث والرابع بأحد العقارات بمنطقة مخزن الأنابيب بنطاق قسم شرطة الحوامدية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أن الشقتين محل الواقعة ملك شقيقين وتبين قيام كلا منهما بإضرام النيران في شقة شقيقه بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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