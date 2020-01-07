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ديروط يفتتح صفقاته الشتوية بضم لاعبان بالقسم الثاني

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:04 م
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بوابة الفجر
رجب عبد الستار
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نجح مجلس إدارة نادي ديروط، برئاسة محمد صلاح سيف، في التعاقد مع صانع العاب نادي إطسا السابق محمد فوزي والذي يبلغ من العمر ٣٠ عامأ، لتدعيم صفوفة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثاني.

كما نجح في التعاقد مع أيمن زكريا مهاجم نادي أبوكساه السابق صاحب الـ ٢٦ عاما، في إطار صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي.

ويسعي مجلس الإدارة الي تدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل الهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث.

ويحتل الفريق الديروطي، المركز الثاني عشر وقبل الأخير في المجموعة الأولي للقسم الثاني، حيث جمع الفريق ٥ نقاط فقط في الدور الأول للمسابقة.

وحقق ديروط الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل في مبارتان ، وتلقي الخسارة في ثمانية مباريات ،وأحرز ١٠ أهداف ،بينما مني مرماه ب ٢٣ هدفا.

يقود الفريق جهاز فني مكون من، ياسر عبدالعليم مدير فني ،وطارق عبدالمنعم ،مدرب عام ،وأحمد عبدالنظير مدرب حراسةمرمي ،وخالد أنور اخصائي إصابات ملاعب،وعبدالعزيز مصطفي أخصائي علاج طبيعي،ومراد أحمد مدلك،وطه كمال،ومحمد أبوبكر إداريين.

ترتيب المجموعة الأولي

١- البنك الأهلي ٢٤ نقطة
٢- بني سويف٢٣ نقطة
٣- الالومنيوم ٢٢ نقطة
٤-شبان قنا ١٩ نقطة
٥-تليفونات بني سويف ١٦ نقطة
٦-المنيا ١٥ نقطة
٧- بترول أسيوط ١٤ نقطة
٨- الاعلاميين ١٤ نقطة
٩-الفيوم ١٣ نقطة
١٠- سوهاج ١٢نقطة
١١- ديروط ٥ نقاط
١٢- طهطا ٤ نقاط
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