بحضور سميحة أيوب.. تكريم ١٠ سينمائي في الدورة الـ 46 مهرجان جمعية الفيلم

اختارت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع في دورته الـ 46 والتي ستقام في الفترة من 25 يناير وحتي الثامن من فبراير القادم تكريم عدد من السينمائيين وهم المخرج الكبير داوود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم.





وأضاف عبدالسميع بأنه تم اختيار النجمة سميحة ايوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، كما سيتم استكمال التقليد الذي بدأته الجمعية العام الماضي بتكريم رموز ورواد الفن السينمائى حيث سيتم تكريم الفنان علي الكسار وتوفيق الدقن والسيناريست ابوالسعود الابياري والمخرج ممدوح شكري صاحب اول فيلم سياسي في السينما المصرية.





وأشار انه يتم حاليا الاستفتاء علي الافلام التي عرضت طوال عام 2019 في دور العرض السينمائي والتي وصل عددها إلي 34 فيلما مصريا، وسيتم الانتهاء منه يوم 11 يناير الجاري للإعلان عن أفضل 7 افلام عرضت عام 2019 تم اختيارها لتتنافس عناصرها علي جوائز المهرجان حيث سيتم إقامة عروض لهذه الافلام في الفترة من 25 يناير وحتي الاول من فبراير بمركز الإبداع الفني بساحة الاوبرا، ليتم بعدها من خلال لجنة التحكيم اعلان اسماء الفائزين ليتم توزيع الجوائز والتكريم السبت 8 فبراير القادم.





وكانت إدارة المهرجان أعلنت في يوليو الماضي عن تكريمها للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان السنوي للسينما المصرية، مؤكدين بأنه كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية.، كما أنه تولي رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسا للدورات الخاصة بالمهرجان الذي تقيمه الجمعية في تلك الفترة أيضا، كما كان من الأعضاء الاوائل للجمعية، وأيضا كان المسؤول عن العروض الأجنبية التي كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التي كانت تقام بعدها لمناقشتها.



