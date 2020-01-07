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الأوقاف: دورنا استرداد الخطاب الديني من مختطفيه ومواجهة التطرف

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:00 م
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الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في اجتماع المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، اليوم الثلاثاء، بمكة المكرمة، وقال في كلمته إننا نواجه التسيب والانحلال الأخلاقي والإرهاب والفكر المتطرف، مستعرضا البرامج التي تنفذها الأوقاف في سبيل التصدي لذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية وبإصدار الكتب والمراجع الدينية وإعداد شباب الأئمة والواعظات.

وأكد الوزير، أن دور الوزارة يركز على استرداد الخطاب الديني من مختطفيه ورد الناس إلى صحيح الدين في إطار من الوسطية والاعتدال، مشيرا إلى دور أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين لإعداد قيادات دينية قادرة على نشر صحيح الدين وكذلك إيفاد العلماء للخارج. 

وكان اجتماع رابطة العالم الإسلامي قد أدان بالإجماع التدخل التركي السافر في الشأن الليبي، كما أدان وبقوة إقرار البرلمان التركي للتدخل العسكري السافر في ليبيا.
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الكلمات المفتاحية

المتطرف القرار التركي الخطاب الديني الأوقاف

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