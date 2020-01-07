"بشبيشي" موهبة فنية تتألق في الموسم الثالث من "قواعد العشق الأربعون" (صور وفيديو)





ولعل أبرز هؤلاء النجوم هو الفنان الصاعد إسلام البشبيشي، الذي يجسد دور"صاحب الحانة" والذي يستقبل خلال العرض جلال الدين الرومي، وشمس التبريزي الذي يجسده الفنان بهاء ثروت.









وصاحب الحانة هو شخص حاقد و ناقم على الظروف المحيطة به، ولا يؤمن بالعدالة على الأرض ولديه وجهة نظر انه اذا أصبح ذو قوة فسيحقق العدالة بيده ويتحول إلى ذئب ياكل من حوله نتيجة مايراه من ضعف تجاه الآخرين.













وبجانب التمثيل والإخراج فيمتلك "بشبيشي" صوت مميز حيث يقدم مجموعة من "المونولجات" للعديد من نجوم الزمن الجميل مثل : إسماعيل ياسين، و سيد الملاح، محمود شكوكو.









































































ويذكر أن إسلام البشبيشي إلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وخاض العديد من تجارب الإخراج في قصور الثقافة والجامعات المصرية.





وشارك مؤخرا في فيلم السيرة العباسية، مع الفنان عمر رمزي وتدور أحداثه بالكامل داخل أوتوبيس رحلات، يُقل مجموعة من المرضى النفسيين، يهرب أحدهم فيخوض الطبيب وائل المسؤول عن سلامة المرضي رحلة في شوارع القاهرة للبحث عن المريض الهارب.









ويستعد إسلام البشبيشي، في الفترة الحالية لـمسرحية "عرض أخير" وهي من تأليف الكاتب أسامة الزيني

وحصل على جائزة النص المسرحي ساويرس عام2016 م.









نبذة عن دور "صاحب الحانة"

ففي مشهده مع بداية العرض يستقبل شمس التبريزي "بهاء ثروت" الذي يجسد درويش ليس لديه نقود ورغم ذلك يجلس في الخمارة. وتدور الأحداث بعد ذلك حيث صاحب الحانة إسلام البشبيشي عن هويته فيخبره انه يبحث عن الله، فيخبره انه يبحث عنه في المكان الخطأ، ويغير له وجهة نظره بإلقاء القاعدة الاولى من قواعد العشق وهي أن الطريقة التي نرى بها الله ماهي إلا الطريقة التي نرى بها أنفسنا فإذا لم نعلم أن الله يجلب لنا سوي الخير والسعادة فإننا نكون كذلك.

إنتهى منذ أيام الموسم الأخير من السنة الثالثة للمسرحية الصوفية الشهيرة "قواعد العشق الاربعون" التي نالت طيلت السنوات السابقة إعجاب قطاع عريض من مشاهديها سواء من الجمهور أو من النقاد ونجوم الفن والمجتمع.إخراج حسام عبد العظيم ومن إنتاج مسرح الشباب وتقام على مسرح "أوبرا ملك"،