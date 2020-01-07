بإطلالة كاجوال.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة هايدي كرم، صورة جديدة لها بإطلالة منزلية أنيقة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.



وعلقت "كرم"، على الصورة: "سوكا نايمة دودو فل دفا" ونالت العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهورها .



وظهرت هايدي كرم بدي رمادي ذات أكمام طويلة، وبجوارها قطتها سوكا، وظهرت في صورة أنيقة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ووضعت مكيب هادي وبسيط .



يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين .