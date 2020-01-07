نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 7-1-2020









أعلنت شركة مياه القاهرة، عن حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى قطر 1000 ملى بطريق مسطرد القديم، مما تسبب في انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة.





نائب وزيرالاسكان ورئيسا القابضة للمياه والهيئة القومية يتفقدان مشروعات الصرف الصحى تفقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للمرافق والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من مشروعات الصرف الصحي التى يتم تنفيذها بالمحافظة.



هبوط أسعار الحديد وسط توقعات بمزيد من التراجعات كشف تجار حديد، أن شركة حديد عز أكبر شركات الحديد قدمت تخفيضات على أسعار منتجاتها.



التنظيم والإدارة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان وقع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان اليوم بروتوكولا لتوثيق أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وذلك لمدة 3 سنوات.



البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الثورة البترولية إلى مستويات غير مسبوقة في2019 يعتبر عام ٢٠١٩ الماضى من أفضل الأعوام التى شهدت حدوث نهضة موسعة بقطاع البترول ،نجح خلالها فى تحقيق نتائج أعمال متميزة يأتى على رأسها تحقيق مستويات إنتاج من النفط والغاز غير مسبوقة.







انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تركيب المرحلة الثانية من العدادات الذكية البالغ عددها ٢٥ الف عداد بشركات التوزيع السبع.









كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى عن إحالة مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفي ( قانون البنوك الجديد) إلى البرلمان، تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره.









التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سامح شنودة، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العالمية لبحث فرص الاستثمار المتاحة مع صندوق مصر السيادى.









قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن: جارٍ تنفيذ 5800 وحدة (291عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بالحيين (الفردوس – النور) بمدينة السادات، ونسبة الإنجاز 75%.









قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية إلى إن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذبا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.



"الإسكان": بِدء صب الخرسانة المسلحة بمشروع محطة المياه العملاقة بمدينة ناصر الجديدة كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم بدء صب الخرسانة المسلحة لعددٍ من المنشآت بالمرحلة الأولى بمشروع محطة مياه الشرب العملاقة التى تقام على مساحة ٣٥ فدانا بطاقة إجمالية للمحطة (١٢٠ ألف م٣/ يوم) بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة بمدن ومحافظات الصعيد المختلفة.



وزير التموين: البورصات السلعية ستحد من تفاوت الأسعار قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إقامة بورصة السلع المصرية تأتي في إطار العمل على إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظرًا لعدم وجود سعر استرشادي للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها، هذا بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها.



نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 7-1-2020 .