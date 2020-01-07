نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف لاعب الأهلي أحمد الشيخ (صور)

احتفل أمس، لاعب الأهلي أحمد الشيخ، بحفل زفافه على عروسته ندى، وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة على حضور مراسم الاحتفال.





وكان من أبرز الحاضرين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الفنان أحمد تهامي، ومحمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدد كبير من نجوم النادي الأهلي منهم رمضان صبحي،حسام عاشور،محمود كهربا،حسين السيد، أيمن أشرف،رامي ربيعة، مجدي قفشه،مروان محسن،محمد هاني، وليد سليمان،محمد الشناوي،عمرو السوليه.



كما حضر كل المطرب مصطفى حجاج،كريم عفيفي، مصطفى خاطر، علي ربيع، سيد معوض، مصطفى كامل، شادي محمد، رامي جمال، عبدالواحد السيد،محمد نور، أحمد عادل عبدالمنعم، الإعلامية شيما صابر شذى، وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن قاموا بمشاركتهم في الغناء والرقص.