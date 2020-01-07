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إجراءات جديدة لعرض المحتوى الجنسي على القنوات

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:44 م
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بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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ضمن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشاهدة آمنة للأطفال على جميع وسال الإعلام المرئية والمسموعة بأنواعها، وذلك في الباب الثالث من مدونة السلوك الإعلامي للأطفال، التي وضع المجلس مسودتها الأولى.


وأقر المجلس في المدونة إلزام المؤسسات ببث المحتوى غير المناسب للأطفال دون سن 18 عام فقط، خلال فترات ذروة المشاهدة، التي على الأرجح لا يشاهدها أو يتابعها الأطفال.


وأكدت المدونة أن المؤسسة تتحمل بشكل كامل المحتوى الذي يتم بثه عبر مناصتها الإعلامية المختلفة، بهدف حماية الأطفال من المحتوى الضار والإساءة والتمييز والقوالب النمطية والوصم.


وحظر المجلس بث المحتوى الفاحش ذي الطبيعة الجنسية الصريحة، في جميع الأوقات على القنوات الرئيسية العامة أو الخاصة، على أن تتخذ الوسيلة الإعلامية تدابير تحذيرية حاسمة، بوضع رمز تصنيف المحتوى "رمز مرئي"، بصورة واضحة طوال فترة البث بأكملها، سواء أثناء فترة الاستراحة أو قبلها أو بعدها.


واشترط المجلس في مدونته على أن يحمل محتوى اللغة البذيئة وغير اللائقة علامة +18، وأن يحمل أيضًا محتوى البث التلفزيوني المخصص لأغراض الترفيه، والذي يتضمن محتوى غير لائق رمز +18، كما يجب أن يتم بثه خلال ساعة الليل المتأخرة.


كما شددت المدونة التي يناقشها المجلس، على عدم بث مشاهد طرد الأرواح الشريرة أو الغيبيات أو الأعمال الخارقة أو العرافة، إلا في ساعات متأخرة من الليل، ويجب أن تحمل علامة +18.


وانتهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من إعداد المسودة الأولى لـ "مدونة السلوك الإعلامي للأطفال"؛ والتي أعدها بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، تحت إشراف اليونيسيف، والتي مقررًا أن يعرضها خلال اجتماعه المقبل، للموافقة عليها وإصدارها بشكل رسمي؛ لتصبح مُلزمة لكافة وسائل الإعلام بأنواعها، وكل ما يُعرض على الشاشة.

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