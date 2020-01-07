فيلم "مجرد لون".. مشروع تخرج يستعرض حياة "مرضى البهاق"

نفذ طلاب قسم الإذعة والتلفزيون، كلية الإعلام جامعة القاهرة، عدد من مشاريع التخرج التي نالت استحسان أساتذة الإعلام، وكان من ضمنها فيلم وثائقي، تحت عنوان "مجرد لون"، والذي سلط الضوء على مرضى البهاق وكيفية تقبل المجتمع لهم.





فيلم "مجرد لون"، تم تقديمه بطريقة مختلفة لسرد حقيقة وواقع مرير يعيشه بعض الأشخاص، وناقش العديد من القضايا الهامة التي يتعرض لها مرضى البهاق يوميًا، وكيفية مواجهتها.





يستعرض الفيلم حياة ثلاثة أشخاص يعانون من مرض البهاق، "الأولى هي طفلة في الصف السادس الإبتدائي، والثاني شاب يعمل أمين للمخازن، والثالثة آنسة تعمل أخصائية تخاطب".





الفيلم من إنتاج بعض طلاب كلية الإعلام، كرسالة إلي هؤلاء ليعلموا أن تميزهم في إختلافهم، وكان ذلك تحت إشراف الدكتورة نجلاء حامد أستاذ مساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية.



