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البورصة السعودية تنهي تعاملات اليوم على تراجع طفيف

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:43 م
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البورصة السعودية
البورصة السعودية
الفجر الاقتصادي
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تراجعت البورصة السعودية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، ليغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" عند مستوى 8198.97 نقطة متراجعًا بنحو متراجعا 0.09 بالمائة ليخسر 7.16 نقطة، مع تراجع في التداولات لتكون على 143.522 مليون بنحو 3.713 مليار ريال.

وارتفع أداء 96 سهماً تصدرها سهم عسير المرتفع بنسبة 7.25 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم مجموعة فتيحي بنسبة 5.22 بالمائة، اضافة الى سهم شمس بنسبة 5.02 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم اليانز اس اف بنسبة 4.51 بالمائة، اضافة الى سهم الأسماك بنسبة 3.74 بالمائة، وأنعام القابضة بنسبة 2.82 بالمائة.

وتصدر السيولة سهم أرامكو بنحو 394.846 مليون ريال، من خلال التداول على 12.55 مليون سهم.

وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44 بالمائة، وهبط قطاع الطاقة بنسبة 0.34 بالمائة، وسجل الاتصالات تراجعا نسبته 0.33 بالمائة، فيما خالف الاتجاه قطاع البنوك بارتفاع نسبته 0.17 بالمائة.

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