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تامر كروان وفايا يونان ضيفا ON Set

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:42 م
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تامر كروان
تامر كروان
محمود حنفي
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يحل المؤلف الموسيقي تامر كروان والمطربة السورية فايا يونان، ضيفين على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يوم الخميس المقبل، 9 يناير.

تتحدث فايا عن أول لقاء لها مع الجمهور المصري بدار الأوبرا المصرية، بينما يكشف تامر كروان عن كواليس حبه للموسيقى منذ طفولته.

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

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