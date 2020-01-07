جوارديولا يزف خبرا سارا لعشاق السيتي قبل موقعة ريال مدريد

زف الإسباني بيب جواردويولا مدرب مانشستر سيتي، خبرا سارا لجماهير السيتي، قبل موقعة رايل مدريد المرتقبة، بشأن نجمي الفريق الدولي الألماني ليروي ساني، وأيميريك لابورت.





وأكد جوارديولا، أن ساني سيعود قريبًا إلى التدريب مع زملائه في الفريق، في حين يقترب أيميريك لابورت من العودة لتعزيز الدفاع ومساندة الأزرق السماوي علي كسب الألقاب، وفقًا لتصريحات نقلتها صحيفة ’’ميرور’’.

وقال جوارديولا بينما كان يستعد فريقه لمباراة الذهاب بالدور قبل النهائي يوم الثلاثاء أمام مانشستر يونايتد: ’’لقد تحدثت معه قبل يومين، إنه يتدرب بمفرده على الكرة ويشعر أنه تعامل معها بشكل جيد’’.

وأضاف: ’’إنه في حالة جيدة بشكل لا يصدق، ركبته تبدو جيدة حقًا، لذلك لا أعتقد أن الأمر سيستغرق الكثير من الوقت للعودة للتدريب معنا في الأسابيع القليلة المقبلة’’.