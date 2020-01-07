تعرف على المرض الذي تسبب في وفاة لاعب المنتخب السعودي خميس العويران

توفي لاعب المنتخب السعودي السابق وناديي الهلال والاتحاد خميس العويران“، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 46 عاما.



واكتشف العويران، إصابته بمرض السرطان في الدماغ، وهو ما يفسر سرعة تدهور حالته الصحية، حيث ينتشر هذا المرض بشكل سريع ويصعب السيطرة عليه إذا كان في الرأس.



وظهر العويران، قبل أشهر وذراعه اليسرى لا يبدو أنها تتحرك، إذ إن سرطان الدماغ ينعكس على الأعضاء ووظائف الجسم التي يحكم فيها الدماغ فمع حدوث أي تلف دماغي تتأثر منطقة من الجسم كاليدين أو الرجلين وغيرهما من الأعضاء والوظائف الحيوية.



ورغم محاولات العلاج وانتقال العويران إلى خارج المملكة، إلا أن حالته الصحية تدهورت بسرعة حتى وافته المنية صباح اليوم.



وخضع خميس العويران، لعملية جراحية دقيقة خلال الفترة الماضية، في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى.



وكشفت الفحوصات الطبية حينها معاناة العويران من ورم، يستلزم التدخل الجراحي لاستئصاله. وعاد العويران إلى السعودية أكتوبر الماضي بعد رحلة علاجية بالولايت المتحدة الأمريكية بعدما أمر الملك سلمان بعلاجه في الخارج، غير أن لاعب المنتخب السعودي عاد على كرسي متحرك.



خميس العويران:

لاعب كرة قدم سعودي، لَعْب لنادي الاتحاد السعودي بعد انتقاله من نادي الهلال السعودي، وهو ابن عم اللاعب سعيد العويران وابن خالة اللاعب عبد الله الجمعان، الأندية التي لعب لها: الهلال السعودي 1987-2001 الاتحاد السعودي 2001-2005، لعب للمنتخب السعودي الأول (1994-2004)، اعتزل كرة القدم نهاية عام 2004م.



