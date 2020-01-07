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تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد الجبلاية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:32 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن نتائج الاجتماع من جانب عمومية الجبلاية اليوم داخل مقر القلعة البيضاء.    

وأكد مرتضى أن الأندية فوضته من أجل نقل جميع مطالبهم إلى اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال رئيس الزمالك إن كل نادي سيقدم خطاب أو محضر اجتماع لمجلس إدارة النادي ومركز الشباب لتوحيد مطالب تعديل اللائحة وسيقوم بنقل ذلك أمام الاتحاد. 

وتابع "سيتم نشر قرارات الجمعية العمومية في الصحف.. واذا لم يتم نشرها سأقوم بنشرها في مجلة نادي الزمالك".

تساءل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مدي شرعية اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حاليا، مشيرا إلى أن جميع الحاضرين من الأندية ومراكز الشباب اليوم باجتماع الجمعية العمومية بمقر النادي جاءوا بأصوات وجمعية عمومية.. ولكن من الذي أتى باللجنة الخماسية؟.

وأضاف منصور - في بداية كلمته باجتماع الأندية المقام بمقر الزمالك حاليا- أن الجمعية العمومية تضم أشخاص محترمون.. وهناك دور كبير للأندية الصغيرة، ضاربا مثلا بمحمد صلاح نجم الكرة المصرية الذي أتى من قرية بسيطة وناد بسيط ببسيون.. فلماذا إذن يتم التعامل بغرور مع الأندية التي تبرز المواهب للكرة المصرية.

اشار مرتضى منصور إلي ان المحكمة الرياضية أكدت أن ما يحدث بتوقيع عقوبات على رؤساء الاندية عبث وغير منطقي.. موضحا أن المحكمة الرياضية تساءلت عن دور لجنة المسابقات ولجنة الأخلاق في اتحاد الكرة.. مشددا على أنه لا أحد وصي من الجبلاية على الجمعية العمومية والأندية.. ولا يجوز معاقبة مجلس إدارة ناد أو حتى مركز شباب وفق القانون.

وأتم منصور: "للأسف الشديد هناك نوع من العجرفة من اللجنة الخماسية.. موضحا أن القانون لا يتم تنفيذه ولا حتى اللائحة".
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