التعادل الإيجابي يحسم موقعة أسوان والجونة في مباراة ركلات الجزاء





تقدم الصباحي لأسوان من ركلة جزاء في الدقيقة 16، قبل أن ينجح أحمد حمدي في تعديل النتيجة من نقطة الجزاء أيضا في الدقيقة 78.





وأهدر الصباحي ركلة جزاء لأسوان في الشوط الثاني ليحرم الفريق الصعيدي من ثلاث نقاط غالية.





وبهذه النتيجة وصل الجونة للنقطة الـ12 في المركز الثاني عشر، بينما رفع أسوان رصيده للنقطة الثامنة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة أسوان والجونة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.