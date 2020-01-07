سلامة الغذاء بـ"البيطريين" تناقش إلحاق الأطباء بالهيئة

أعلنت دكتور شيرين زكي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة سلامة الغذاء، عن اجتماع للجنة سلامة الغذاء يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري لمناقشة أزمة التحاق الأطباء البيطرين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، خاصة بعد التداعيات الأخيرة للتشكيل الوزارى ومنها وزارة الزراعة وإعادة التواصل مرة أخرى مع الجهات المعنية عن طريق اللجنة، وتداركا للجلسة التي كانت ستناقش مستجدات هيئة سلامة الغذاء لمجلس للنقابة العامة للأطباء البيطريين والذى كان مفترض أن تنعقد بعد أسبوع من جلسة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 وتم إلغاؤها.



