بعد نجاح "انت على البايظ".. صناع المهرجان يطرحوه على طريقة الفيديو كليب

قام نجوم المهرجانات العشبية، ميشو العاويل، وعجوه ومعتمد، بطرح مهرجان "أنت على البايظ"، على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد الكليب على نسبة مشاهدة عالية، فضلًا عن تفاعل عشاق فن المهرجانات.



تفاصيل مهرجان "أنت على البايظ"



يقدمه كل من المؤدي، ميشو العاويل، وعجوة، ومعتمد، ومن كلمات: "ميدو الامير، وتوزيع صبري وعسكر، وتصوير واخراج اسلام ديمريا، ومن كلماته: "بتكبرها عليا هفخمها عليك اسمع مني يا شنب جيت علي البايظ يا دنيا حظي معاكي كدا ليه قوليلي عايزة ايه، ياما الحقيني ياما دول عالم ضاله،واتاري واتاري الطيبه بتدمر واتاري الحب سكينه بتضرب فيك وبتعور، دة بيبقي مش من دمي ولا حتي اخويا ولا عمي وبيبقي شـايـل همي الله يعيني علي المني، اتخلو عني دول بايعيني".



يذكر أن مهرجان "أنت على البايظ"، حقق نجاح كبيرًا، بالشارع المصري، واصبح يتردد بشكل رسمي في المناسابات والافراح، فضلًا عن بعض تقديمه من نجوم الفن الشعبي.

