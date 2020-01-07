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ضبط 3 طن لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك بالقليوبية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:24 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، 3.7 طن لحوم بمحل لبيع السلع الغذائية بمركز شرطة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بقيام ضباط مباحث التموين بضبط المدير المسئول عن محل لبيع السلع الغذائية ومصنعات اللحوم "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة "بمحافظة القليوبية" لحيازته (3.725 طن "مفروم لحوم – دهون حيوانية") معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة من الجهات المعنية المشاركة فى الحملة.

وبالكشف الظاهري عليها بمعرفة لجنة مشكلة من الطب البيطرى بإشراف الدكتورة أمل العسيلي وكيل مديرية الطب البيطرى بمحافظة القليوبية أثبتت أن المضبوطات بها تغير بالخواص الطبيعية لها وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدامى تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

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