أستاذ علوم سياسية: موقف أردوغان متأزم إقليميًا ودوليًا





قال الدكتور عمار قناه، أستاذ العلوم السياسية، إن الخطوات التصعيدية التي يتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من الممكن أن تشكل خطورة بالغة للنظام السياسي التركي في هذه الفترة، مشددًا على أن الموقف السياسي لـ "أردوغان" في الداخل والخارج متأزم إقليميًا ودوليًا ولذا يلجأ لهذه الإجراءات الغير قانونية التي تتنافى مع المصطلحات السياسية الخارجية.وأوضح "قناه"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك محاولة من النظام السياسي في تركيا لخلق مناطق ضغط ومناطق قوى يمكن أن يستخدمها في المرحلة القادمة، وهناك تداعيات إقليميًا وعربيًا ودوليًا لهذه المواقف، مشددًا على أن هذه السياسية يمكن أن تؤدي لتدمير جزئي للمنظومة التركية في المرحلة الحالية، ويمكن اعتبارها بداية الانتحار السياسي للنظام التركي.وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنه فيما يتعلق بالملف السوري رأينا أن هناك انتهاكات وتدخل عسكري صارخ، بضوء أخضر أمريكي بعد إخلاء شرق الفرات وأردوغان يستغل هذه التناقضات الدولية فيما يقوم به في ليبيا وسوريا، متوقعًأ أن تشهد المرحلة القادمة تراجع لأردوغان، منوهًا بأن التراجع السياسي في السياسة الخارجية لـ "أردوغان" تعني نمو وتفاقم الوضع الاقتصادي والسياسي الذي لا يتوافق مع السياسية الأردوغانية في الداخل التركي.