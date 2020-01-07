بإطلالة كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها







الجدير بالذكر أن مي شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة أحمد السقا، هبة مجدي، مي عمر، ريم سامي، مجدي بدر، سلوى عثمان،كريم عفيفي، صفاء الطوخي، إنجي المقدم،من تأليف أيمن سلامة، إنتاج صادق الصباح، إخراج محمد سامي.

تحرص الفنانة مي عمر، على التواصل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشرت "عمر" صورة لها، وظهرت في الصورة وهي مُرتدية تونك باللون الأبيض، وبنطلون جينز باللون الأزرق، وشنطة حمراء، وتركت شعرها مُنسدلاً، وارتدت نظارة شمس سوداء ،وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل محبيها.وعلقت مي على الصورة قائلة: "أتمنى ألا ينفد الوقت، أتمنى أن لا نقول أحلامنا بعد فوات الأوان، وأن نحب أنفسنا في كل لحظة تمر".وتابعت منة قائلة :"أتمنى أن نختار ما هو أفضل بالنسبة لنا ، بغض النظر عن مدى إرباكه،آمل أن تعيش روحنا بالكامل ، لذلك لن نأسف لعدم وجود الكثير من الوقت".وفي سياق آخر، تستعد مي حاليًا لتصوير مسلسل"الفتوة"، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو بطولة ياسر جلال،محمد دياب، رياض الخولي،مي عمر، تأليف هاني سرحان،إخراج حسين المنباوي.