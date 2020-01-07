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نظيم شعراوي.. مات قاضي"شاهد ماشفش حاجة"بالزهايمر

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:16 م
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بوابة الفجر
شيماء فوزى
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فنان له طابع خاص من حيث الأداء وحتى الشكل ذو الهيبة مما جعله يتصدر الأدوار ذات الطابع القيادي، أنه الفنان نظيم شعراوي قاضي مسرحية شاهد ما شاء حاجة"، الذي ولد في ٧يناير ١٩٢١، وشارك في عدة أعمال مميزة في المسرح والسينما والتليفزيون، حيث بدأت مسيرته الفنية منذ الأربعينات و استمرت التسعينات.

البداية 

في بداية الأربعينيات اشترك بمعهد خاص يديره الريجيسير قاسم وجدي وكان ذلك في بداية الأربعينات، وكان يقدم في المعهد محاضرات وكان الحاضرين فيها من كبار الفنانين، ليكون ذلك نقطة انطلاقه في التمثيل.
فكان أول أدواره في ١٩٤٨ دور طيار في فيلم "فتاة من فلسطين"،ليدخل بعد ذلك المعهد العالي للتمثيل ويتخرج منه في عام ١٩٥٣، ويبدأ العمل في المسرح في البداية في المسرح القومي،ثم انضم لفرقة يوسف وهبي وقدم معه عدة أعمال مهمة مثل مسرحية" كرسي الاعتراف"و"راسبوتين والأخرس".

القاضي في شاهد ما شاء حاجة وأدوار آخرى

أشهر أدوار نظيم شعراوي كان دوره في مسرحية" شاهد ما شافش حاجة"، كما له عدد من الادوار المتميزة الأخرى منها افلام "رابعة العدوية"،"الفانوس السحري"،"عمالقة البحار"،"لفتوة"،"إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة،"الوحش مرارة الأيام،"إسماعيل يس بوليس سري"، ومسلسل"الرجل الاخر" الذي قدمه وهو على كرسى متحرك ومسلسل ساكن قيادي.

حفيدته في الفن

انضمت حفيدة الفنان نظيم شعراوي لتمثيل، فهل الطفلة حنين ياسر شعراوي التي شاركت في عدة أعمال منها مسلسل «واكلينها والعة»، وقامت بدور ابنة الفنانة مي سليم،ايضا الى مسلسلي «حالة عشق، وبنات خارقات».

من ضحايا الزهايمر

كان الفنان نظيم شعراوي أحد ضحايا مرض الزهايمر الذي يتسبب في فقدان الذاكرة وهذا ما حدث معه، حيث تسبب الزهايمرفي ضمور شديد في خلايا المخ وفقدان تام للذاكرة توفي على إثره يوم الأربعاء 30 يونيو عام 2010 عن عمر ناهز ال87.
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