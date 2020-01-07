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يوفنتوس يحرج آرسنال بسبب رابيو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:28 م
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رابيو
رابيو
الفجر الرياضي
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أفادت بعض التقارير أن لاعب خط وسط يوفنتوس أدريان رابيوت أنه سيبقى مع فريق السيدة العجوز لبقية الموسم.

على الرغم من الانتقال إلى يوفنتوس خلال فصل الصيف ، حقق رابيو ثمانية بدايات فقط وخمس مباريات بديلة في جميع المسابقات.

ومع ذلك ، على الرغم من الحديث عن الانتقال المحتمل إلى آرسنال قبل نهاية يناير ، ألمح رابيو إلى أنه سعيد بالحياة في يوفنتوس.

 
في حديثه إلى "Tuttomercatoweb" ، قال الفرنسي: "صحيح أن عام 2019 كان عامًا جيدًا جدًا بالنسبة لي. لقد عملت كثيرًا ، وانضممت إلى يوفنتوس وأعتقد أن عام 2020 قد يكون عامًا إيجابيًا.

وأكد: "أشعر أنني بحالة جيدة بدنياً ، أتابع العمل الذي أخبرنا المدرب أن نفعله وأشعر أنني بحالة جيدة هنا. أنا تحت تصرف الفريق ، وليس لدي مشكلة مع أي جانب من الملعب ألعب فيه."

قال رئيس نادي يوفنتوس الايطالي فابيو باراتيك بالفعل إنه لن يُسمح لرابيو بالمغادرة خلال نافذة الانتقالات الحالية.
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