يوفنتوس يحرج آرسنال بسبب رابيو

أفادت بعض التقارير أن لاعب خط وسط يوفنتوس أدريان رابيوت أنه سيبقى مع فريق السيدة العجوز لبقية الموسم.





على الرغم من الانتقال إلى يوفنتوس خلال فصل الصيف ، حقق رابيو ثمانية بدايات فقط وخمس مباريات بديلة في جميع المسابقات.





ومع ذلك ، على الرغم من الحديث عن الانتقال المحتمل إلى آرسنال قبل نهاية يناير ، ألمح رابيو إلى أنه سعيد بالحياة في يوفنتوس.





في حديثه إلى "Tuttomercatoweb" ، قال الفرنسي: "صحيح أن عام 2019 كان عامًا جيدًا جدًا بالنسبة لي. لقد عملت كثيرًا ، وانضممت إلى يوفنتوس وأعتقد أن عام 2020 قد يكون عامًا إيجابيًا.





وأكد: "أشعر أنني بحالة جيدة بدنياً ، أتابع العمل الذي أخبرنا المدرب أن نفعله وأشعر أنني بحالة جيدة هنا. أنا تحت تصرف الفريق ، وليس لدي مشكلة مع أي جانب من الملعب ألعب فيه."





قال رئيس نادي يوفنتوس الايطالي فابيو باراتيك بالفعل إنه لن يُسمح لرابيو بالمغادرة خلال نافذة الانتقالات الحالية.