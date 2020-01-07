Advertisements
Advertisements
Advertisements

جمعية "المؤلفين والملحنين" تعتمد 21 فنان في العضوية العاملة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمود حنفي
Advertisements
اعتمدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، التي يترأس مجلس إدارتها الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عدد21 عضو في كشوف العضوية العاملة لعام 2020 من بينهم 7 مؤلفين و13 ملحن وعضو يجمع صفتي التأليف والتلحين.

جاء على رأس الأعضاء المعتمدين في جدول العاملين لعام 2020، الموسيقار الكبير أمير عبد المجيد الذي كان قد تقدم لعضوية الجمعية متأخرا، أما عن باقي الأسماء فقد تم قبول كلا من فوزي الليثي، ومصطفى محمد حسن، وخالد فؤاد صالح، ومجدي سالم، ومحسن درويش، ومحمد العسيري، ومجدي عبد العزيز من المؤلفين.

أما في الملحنين فقبلت عضويات تامر حجاج، ومحمد مرسي سليمان، وأحمد أبو زيد، ومحمد حمدي أحمد، وعادل عيسى، وإبراهيم سامي، وأحمد حسين عويضه، وإسلام زكي، وشادي حسن، وهيثم نبيل، وحسن طلب، وإبراهيم الفرس، فحين قبلت عضوية فؤاد حجي كمؤلف وملحن.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 13 ساعة

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

أردا توران يعود لبرشلونة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يوم

شام ابنة أصالة تكشف عن سبب الإنفصال بين والدتها وطارق العريان

منذ ساعة و 18 دقيقة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:20 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

10:11 ص

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

09:30 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

12:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status