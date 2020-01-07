جمعية "المؤلفين والملحنين" تعتمد 21 فنان في العضوية العاملة

اعتمدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، التي يترأس مجلس إدارتها الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عدد21 عضو في كشوف العضوية العاملة لعام 2020 من بينهم 7 مؤلفين و13 ملحن وعضو يجمع صفتي التأليف والتلحين.





جاء على رأس الأعضاء المعتمدين في جدول العاملين لعام 2020، الموسيقار الكبير أمير عبد المجيد الذي كان قد تقدم لعضوية الجمعية متأخرا، أما عن باقي الأسماء فقد تم قبول كلا من فوزي الليثي، ومصطفى محمد حسن، وخالد فؤاد صالح، ومجدي سالم، ومحسن درويش، ومحمد العسيري، ومجدي عبد العزيز من المؤلفين.





أما في الملحنين فقبلت عضويات تامر حجاج، ومحمد مرسي سليمان، وأحمد أبو زيد، ومحمد حمدي أحمد، وعادل عيسى، وإبراهيم سامي، وأحمد حسين عويضه، وإسلام زكي، وشادي حسن، وهيثم نبيل، وحسن طلب، وإبراهيم الفرس، فحين قبلت عضوية فؤاد حجي كمؤلف وملحن.