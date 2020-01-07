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ميتشو لـ"الفجر الرياضي":" محمد صلاح الزمالكاوي الأفضل.. واللاعبين الثلاث فخر لإفريقيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:25 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث الصربي ميتشو سريدوفيتش المدير الفني السابق لنادى الزمالك عن جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 والتى ستقام بسهل حشيش بمدينة الغردقة بمصر لأول مرة فى حدث ضخم اليوم الثلاثاء.


ويتنافس الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر وساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب السنغال ورياض محرز لاعب مانشستر سيتى ومنتخب الجزائر على جائزة الأفضل فى إفريقيا لعام 2019.


وقال ميتشو فى تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :" كان للاعبين الثلاثة لهم تأثيرًا عالميًا كلاعبين في مدينتي ليفربول ومانشستر الذى حقق بطولة الدوري الإنجليزي العام الماضي بينما كان ليفربول وصيف ولكن حقق بطولة دوري أبطال أوروبا لذلك حقق محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز نجاح كبير العام الماضي ".


وأضاف :" بجانب ذلك الثلاثي كان حاملاً لأعلام منتخباتهم الوطنية، كان عام 2019 عامًا ناجحًا ، وكان هؤلاء اللاعبون الثلاثة فخرًا حقيقيًا ليس فقط لمصر والسنغال والجزائر ولكن لكرة القدم الإفريقية بأكملها".


وعن اللاعب الأفضل بين الثلاثي، قال :" فى رأيي الشخصي إختياري للاعب المصري الزملكاوي والذى من طنطا محمد صلاح".


بينما سيتنافس نجم الزمالك طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر ويوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر ولاعب الاهلى السعودي وأنيس البدري لاعب منتخب تونس والترجي التونسي.

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