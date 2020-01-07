الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الغد





وأوضح البيان، أنه الرياح الغربية تنشط على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.



وأكد البيان، أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلًا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك فرص لتساقط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تعون غزيرة ورعدية أحيانًا، وتمتد خفيفة إلى القاهرة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 07 درجات، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات، وسانت كاترين العظمى 10 درجة والصغرى صفر درجة.



وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر، فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، ولمدة 24 ساعة.