إعدام نصف طن ملح غير صالح بالشرقية

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ومكتب أغذية الحسينية، بشن حملة على إحدى المنشأت الغذائية بمركز ومدينة الحسينية، أسفرت جهود الحملة عن إعدام ٥٥٠ كجم ملح طعام لوجود تغير في خواصه الطبيعية، كما تم تحرير ٤ محاضر جنحة صحية، وتم سحب ٣ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.





جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتشديد الرقابة على المنشأت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.



وأكد وكيل الوزارة على استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية والرقابية بالمديرية بالمرور المكثف علي مختلف المنشآت بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.