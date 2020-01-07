Advertisements
Advertisements
Advertisements

إغلاق 448 منشأة طبية مخالفة بالشرقية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير الإدارة، حملات تفتيشية مكثفة على المنشأت الطبية الخاصة بالمحافظة خلال ٢٠١٩.

وأسفرت جهود هذه الحملات عن غلق ٤٤٨ منشأة طبية خاصة مخالفة، كما تم تحرير ٣٩٣ محضر شرطة للمنشأت الطبية المخالفة، كما تم فحص عدد ١٧٠ شكوي والرد عليها.

كما تم إصدار الترخيص لعدد ٤١١ منشآت الخاصة منها " ٢٢٠ عيادة طبية، ٥٦ عيادة أسنان، ٢٤ مركز طبي، ٦ عيادات تخصصية، ٩٨ معمل تحاليل طبية، ٦ مركز علاج طبيعي، مستشفى خاصة ".
إغلاق 448 منشأة طبية مخالفة بالشرقية
إغلاق 448 منشأة طبية مخالفة بالشرقية
إغلاق 448 منشأة طبية مخالفة بالشرقية
إغلاق 448 منشأة طبية مخالفة بالشرقية
إغلاق 448 منشأة طبية مخالفة بالشرقية
إغلاق 448 منشأة طبية مخالفة بالشرقية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر صحة الشرقية اخبار

أخبار تهمك

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ يوم

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ 42 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

شام ابنة أصالة تكشف عن سبب الإنفصال بين والدتها وطارق العريان

منذ ساعة و 19 دقيقة

أردا توران يعود لبرشلونة

منذ 40 دقيقة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يمنح تراخيص مزاولة النشاط الطبي والعلاج لـ251 منشأة طبية

غلق 13 منشأة طبية مخالفة بالشرقية (صور)

بالأسماء.. غلق 39 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"كفر الشيخ"

ننشر أسباب غلق 202 منشآة طبية خاصة بالشرقية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:20 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

10:11 ص

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

09:30 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

12:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status