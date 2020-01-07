إغلاق 448 منشأة طبية مخالفة بالشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير الإدارة، حملات تفتيشية مكثفة على المنشأت الطبية الخاصة بالمحافظة خلال ٢٠١٩.



وأسفرت جهود هذه الحملات عن غلق ٤٤٨ منشأة طبية خاصة مخالفة، كما تم تحرير ٣٩٣ محضر شرطة للمنشأت الطبية المخالفة، كما تم فحص عدد ١٧٠ شكوي والرد عليها.



كما تم إصدار الترخيص لعدد ٤١١ منشآت الخاصة منها " ٢٢٠ عيادة طبية، ٥٦ عيادة أسنان، ٢٤ مركز طبي، ٦ عيادات تخصصية، ٩٨ معمل تحاليل طبية، ٦ مركز علاج طبيعي، مستشفى خاصة ".