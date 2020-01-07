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الصواريخ وحمزة الصغير يطرحان كليب لمهرجان "راحوا وسابونا" .. التفاصيل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:10 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح فريق المهرجانات الشعبية "الصواريخ"، مهرجان شعبي جديد على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "راحوا وسابونا"، وذلك عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يتوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبه مشاهدة عالية منذ طرحه للجمهور.


تفاصيل "راحوا وسابونا" 

يقدم المهرجان كل من دقدق وفانكى وحمزه الصغير، ومن كلمات كلمات دقدق، ومن الحان حمزه الصغير ودقدق، اورج: اسامه الصغير، طوره: مصطفى سينا، دف: وليد، وتوزيع باسم فانكى وايهاب كلوبيكس، والكليب من اخراج، تامر سليم.


وتقول كلمات المهرجان:

"ياليلي ياليلي ياللي روحتو وسبتونا عمركم متعوضونا، راحوا راحوا اللي كانو عاملين حبيبنا طلعو بيخمونا، ولا كانو بياكلونا ولا كانو بيشربونا، كل حياتهم معونة عايشين في في خير ابونا على الواحده بيلعوبونا".
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