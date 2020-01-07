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أنوشكا تكشف تفاصيل دورها في مسلسل إطمني

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:15 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة أنوشكا، دورها في مسلسل "إطمني"مع الفنانة يسرا اللوزي، أحمد حاتم، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى القنوات .



وقالت خلال لقائها في انسايدر المذاع عبر فضائيه شاشة أبو ظبي، "أنها تقدم شخصية سيدة تدعي سميرة موضحًا بإنها تشبه شخصيتها الحقيقة، وأنها سعيدة بكواليس العمل".



مسلسل "إطمني" من بطولة: يسرا اللوزي، رشا مهدي، أحمد حاتم، أنوشكا، شيرين، سامح الصريطي، محمد علاء، أحمد صفوت، أحمد فؤاد سليم، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج أحمد يسري.
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