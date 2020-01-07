أنوشكا تكشف تفاصيل دورها في مسلسل إطمني

كشفت الفنانة أنوشكا، دورها في مسلسل "إطمني"مع الفنانة يسرا اللوزي، أحمد حاتم، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى القنوات .







وقالت خلال لقائها في انسايدر المذاع عبر فضائيه شاشة أبو ظبي، "أنها تقدم شخصية سيدة تدعي سميرة موضحًا بإنها تشبه شخصيتها الحقيقة، وأنها سعيدة بكواليس العمل".







مسلسل "إطمني" من بطولة: يسرا اللوزي، رشا مهدي، أحمد حاتم، أنوشكا، شيرين، سامح الصريطي، محمد علاء، أحمد صفوت، أحمد فؤاد سليم، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج أحمد يسري.