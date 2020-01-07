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أنوشكا تكشف تفاصيل دورها في مسلسل إطمني
الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:15 م
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أماني سلام
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كشفت الفنانة أنوشكا، دورها في مسلسل "إطمني"مع الفنانة يسرا اللوزي، أحمد حاتم، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى القنوات .
وقالت خلال لقائها في انسايدر المذاع عبر فضائيه شاشة أبو ظبي، "أنها تقدم شخصية سيدة تدعي سميرة موضحًا بإنها تشبه شخصيتها الحقيقة، وأنها سعيدة بكواليس العمل".
مسلسل "إطمني" من بطولة: يسرا اللوزي، رشا مهدي، أحمد حاتم، أنوشكا، شيرين، سامح الصريطي، محمد علاء، أحمد صفوت، أحمد فؤاد سليم، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج أحمد يسري.
وقالت خلال لقائها في انسايدر المذاع عبر فضائيه شاشة أبو ظبي، "أنها تقدم شخصية سيدة تدعي سميرة موضحًا بإنها تشبه شخصيتها الحقيقة، وأنها سعيدة بكواليس العمل".
مسلسل "إطمني" من بطولة: يسرا اللوزي، رشا مهدي، أحمد حاتم، أنوشكا، شيرين، سامح الصريطي، محمد علاء، أحمد صفوت، أحمد فؤاد سليم، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج أحمد يسري.
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