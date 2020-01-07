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عمرو دياب يروج عن حفله بدبي (فيديو)

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:07 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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روج الهضبة عمرو دياب، عن حفله الغنائي في دبي ميديا سيتي والمقرر إقامته يوم 24 من يناير الجاري، وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الهضبة منذ قليل مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك، ليكشف عن موعد ومكان الحفل، وليعلن أيضًا عن إتاحة تذاكر الحفل.

كما يستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن احتفالات موسم الرياض وذلك في جدة يوم 9 يناير الجاري، ومن المقرر ان يغادر الهضبة مصر متوجها إلى جدة خلال الساعات المقبلة.

وأعلن عمرو، عن الحفل بنشره البوستر الخاص بالحفل، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وعلق عمرو على الصورة قائلًا:"حفل عمرو دياب في جدة يوم 9 يناير في قاعة ليلتي".

يذكر أن آخر حفلات الهضبة ليلة رأس السنة فيSoma Bay بالغردقة.
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