مانشستر يونايتد يستعد لإجراء محادثات مع وكيل ارتورو فيدال

أفادت تقارير أن مانشستر يونايتد أجرى مناقشات مع ممثلي لاعب خط وسط برشلونة أرتورو فيدال.





نتيجة للتكهنات المستمرة بشأن مستقبل بول بوغبا وإصابة طويلة الأمد بسكوت ماكوميناي ، قد يحاول يونايتد توقيع لاعب خط وسط جديد خلال نافذة يناير.





وفقًا لكوريري ديلا سيرا ، تم تحديد فيدال على أنه توقيع محتمل مع الشيلي الذي من المحتمل أن يغادر كامب نو.





في حين لا يزال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا جزءًا مهمًا من تشكيلة إرنستو فالفيردي ، فإن أكثر من نصف ظهوره الـ 73 جاء من مقاعد البدلاء.





يزعم التقرير أن يونايتد ، وكذلك إنتر ميلان ، قد عقدا محادثات مع الوكيل فرناندو فيليسيفيتش بشأن صفقة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني.





أمام فيدال 18 شهرًا فقط على عقده مع العمالقة الكاتالونية.